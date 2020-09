MotoGP, GP Emilia-Romagna 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo a Misano fra 7 giorni

Neanche il tempo di respirare. Il Circus del Motomondiale tornerà in scena per il settimo round iridato. Sarà un fine settimana particolarmente gradito quello che ci si appresta a vivere: la sede infatti sarà la stessa di questo weekend ovvero il circuito di Misano, dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, in occasione del GP di San Marino 2020.

Si torna in sella in una situazione di campionato nella MotoGP particolarmente equilibrata. Un contesto incerto, reso tale dall’assenza del dominatore degli ultimi nella classe regina, ovvero lo spagnolo Marc Marquez, costretto a stare a riposo per il grave infortunio rimediato nel primo weekend a Jerez de la Frontera (Spagna). Sulla pista del Bel Paese, dunque, ci sarà da divertirsi perché si fa fatica a prevedere ciò che potrebbe accadere. Sulla carta, le Yamaha dovrebbero soffrire un po’ meno. Lo spera Valentino Rossi desideroso di legare qualcosa di speciale ai suoi tifosi. Attenzione però alla KTM e alla Suzuki. Le due squadre in Austria hanno ben impressionato per prestazioni e continuità e potrebbero ripetersi anche a Misano.

Il GP dell’Emilia-Romagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda IN CHIARO in diretta le qualifiche e le gare delle tre classi, ma non le prove libere e i warm-up mattutini. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutto quello che accade. Di seguito la programmazione odierna:

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdì 18 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.05-16.35, MotoE, Prove libere 2

Sabato 19 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.05, MotoE, E-Pole, diretta

Domenica 20 settembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.05, MotoE, Gara, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 19 settembre

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 20 settembre

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

