VIDEO Moto3, GP Emilia Romagna 2020: gli highlights della vittoria di Romano Fenati

Romano Fenati fa suo il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della Moto3 e si regala una domenica scintillante sul circuito di Misano. Vittoria per l’alfiere del team di Max Biaggi, per la prima volta a segno con il marchio Husqvarna e 12° trionfo del pilota ascolano in questa categoria. Alle sue spalle un convincente Celestino Vietti. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha impostato una gara di testa, preferendo rimanere davanti per non rimanere troppo invischiato nelle lotte di un gruppo molto folto di piloti, nel quale ne ha fatto le spese Binder e il nostro Dennis Foggia. “Cele” ha dovuto, però, fare i conti con l’aggressività del leader del campionato Albert Arenas e del giapponese Ai Ogura, riuscendo a prevalere nei loro confronti, ma non potendo rintuzzare l’infilata di Fenati nell’ultimo giro. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini più importanti della gara di oggi della classe più leggera.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DELLA MOTO3







Foto: Lapresse