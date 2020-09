Dopo la pole position di oggi con record della pista in quel di Misano, che certifica ancor di più il suo stato di forma, Luca Marini è l’uomo più chiacchierato nella Moto2.

Il fratello di Valentino Rossi, che fa parte della VR46 Academy, è pronto al grande salto in MotoGp? Solo il tempo potrà dirci se l’approdo nella classe regina sarà nel destino del rider classe 1997.

Interpellato sulla domanda, il pilota nato ad Urbino a così risposto: “Non sapevo di queste voci – afferma – parlerò col mio management la prossima settimana, al momento mi stanno lasciando tranquillo e concentrato per potare a termine nel miglior modo possibile questo ciclo di gare e su questo campionato. Rimanere in Moto2 sarebbe tempo sprecato? Non lo so, sicuramente in MotoGp il livello ora è molto alto: devi conoscere un sacco di cose lavorando sia sull’elettronica sia sulle gomme. Sarei contento di essere lì l’anno prossimo, non so se ci sarà un posto per me: lo spero”.

VIDEO, Moto2: Marini spera in una sella in MotoGp nel 2021





michele.cassano@oasport.it

Foto: Valerio Origo