VIDEO Moto2, GP Catalogna 2020: gli highlights della gara. Il trionfo di Luca Marini

Luca Marini si riscatta dopo il deludente quarto posto di Misano 2 e va a vincere il Gran Premio di Catalogna 2020, nono round stagionale del Mondiale Moto2, conquistando il suo terzo successo dell’anno e allungando in maniera decisa al comando della classifica generale. Il fratello di Valentino Rossi ha disputato una gara praticamente perfetta, dettando a lungo il ritmo per poi avere la meglio nel duello finale sul britannico Sam Lowes. Adesso il portacolori dello Sky Racing Team VR46 guida il campionato con 20 punti di margine su Enea Bastianini, oggi 6°, e con 36 sul compagno di squadra Marco Bezzecchi, 7° al traguardo a causa di una prestazione al di sotto delle aspettative. Splendido terzo posto odierno al Montmelò per il romano Fabio Di Giannantonio, che torna così sul podio nella classe mediana per la prima volta dopo il GP di San Marino 2019. Di seguito gli highlights:

VIDEO GLI HIGHLIGHT DELLA MOTO2 IN CATALOGNA





Foto: LaPresse