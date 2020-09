VIDEO Marc Hirschi, caduta al Tour de France: brutta scivolata in discesa, poi il tentativo di rimonta

Marc Hirschi è caduto malamente durante le prima battute della discesa del Col des Saisies, terza salita della 18ma tappa del Tour de France. Lo svizzero, già capace di imporsi in una frazione di questa Grande Boucle, si trovava in fuga insieme a Richard Carapaz, Pello Bilbao e Michal Kwiatkowski, quando all’improvviso ha perso il controllo della bicicletta ed è volato a terra. L’elvetico ha picchiato duramente la schiena e ha danneggiato la sua bicicletta, ma con grande caparbietà è rimontato in sella nononstante il distacco dagli altri fuggitivi di giornata rasentasse il minuto. L’alfiere del Team Sunweb, tra i grandi favoriti per la vittoria del Mondiale di Imola (domenica 27 settembre), ha poi cercato di rientrare sugli altri tre uomini. Di seguito il VIDEO della caduta di Marc Hirschi in discesa al Tour de France 2020.

VIDEO CADUTA MARC HIRSCHI TOUR DE FRANCE 2020:

💥 🇨🇭 @MarcHirschi crashes in the descent! Fortunately, he is back on his bike. 💥 🇨🇭 Marc Hirschi chute dans la descente ! Heureusement, il remonte aussitôt sur son vélo. #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Lh2jvXT1J5 — Tour de France™ (@LeTour) September 17, 2020

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse