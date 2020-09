VIDEO GOLF, US Open 2020: gli highlights della prima giornata. Comanda Justin Thomas

Secondo Major della stagione al Winged Foot Golf Club di Mamaroneck. In quel di New York si gioca lo US Open 2020 e ieri è andata in scena la prima giornata dell’importantissimo torneo americano. In testa c’è lo statunitense Justin Thomas, che comanda il leaderboard con uno score di -6, distanziando di una lunghezza un terzetto di inseguitori al secondo posto composto dal belga Thomas Pieters e dai connazionali Patrick Reed e Mattehw Wolff. Comunque vicino ai primi c’è anche Rory McIlroy, mentre Renato Paratore, unico italiano al via, ha un buon margine sul taglio dopo la prima giornata, chiusa sul +1 con tre birdie e quattro bogey. Qui di seguito gli highlights della prima giornata.

VIDEO PRIMA GIORNATA US OPEN 2020

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse