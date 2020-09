Canoa slalom, Europei 2020: quattro azzurri passano alle semifinali di domani

Gli Europei senior 2020 di canoa slalom sono scattati a Praga, in Repubblica Ceca, dove stamani sono andate in scena le batterie della canadese femminile e del kayak maschile. Sono quattro gli azzurri che sono passati alle semifinali di domani, mentre due sono stati eliminati. Nel pomeriggio le ultime batterie.

Nella canadese femminile passano alle semifinali già nella prima discesa Marta Bertoncelli, sesta con un percorso netto in 125.55, ed Elena Micozzi, nona in 130.90 (12 penalità), mentre non ce la fa Chiara Sabattini, 22ma in 179.10 nella prima run (54 penalità, passavano in quindici), e decima in 186.35 nella seconda (54 penalità, si qualificavano in cinque)

Nel kayak maschile si qualificano dalla prima run per le semifinali Giovanni De Gennaro, quarto con un percorso netto in 92.65, e Jakob Weger, 19° in 97.10 (2 penalità), mentre viene eliminato Christian De Dionigi, 25° nella prima run in 102.10 (6 penalità, passavano in venti) e 12° nella seconda in 104.00 (8 penalità, si qualificavano in dieci).

Foto: Comunicato stampa Federcanoa