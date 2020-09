Sport in tv oggi (venerdì 18 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 18 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport, finalmente si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel dopo mesi durissimi e si torna a giocare con una certa continuità. Da non perdere le prove libere della MotoGP per il GP di Emilia Romagna a San Marino, inizierà anche il weekend della Superbike a Barcellona. Spettacolo al Tour de France con la 19ma tappa, proseguono gli Internazionali d’Italia di tennis a Roma con gli ottavi di finale e gli Europei di beach volley. Secondo giro per lo US Open di golf e si disputa l’Hyperpole della 24 Ore di Le Mans. In serata da non perdere le due semifinali della Supercoppa Italiana di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 18 settembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (18 SETTEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 18 SETTEMBRE:

09.00 BEACH VOLLEY – Europei (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

09.00 MOTO3 – GP Emilia Romagna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN)

09.55 MOTOGP – GP Emilia Romagna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN)

10.30 SUPERBIKE – GP Catalogna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

11.00 TENNIS (Internazionali d’Italia) – Ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e su Now TV. Gli incontri del tabellone femminile saranno trasmessi da SuperTennis)

10.55 MOTO2 – GP Emilia Romagna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN)

11.30 MOTORSPORT – 24 Ore di Le Mans, Hyperpole (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Now TV, Sky Go, DAZN)

12.15 CICLISMO – Giro Rosa, ottava tappa Castelnuovo della Daunia-San Marco La Catola (differita su RaiSport alle ore 18.00)

12.50 GOLF – US Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Collection dalle ore 16.00; diretta streaming su Golf TV, Sky Go, Now TV)

13.15 MOTO3 – GP Emilia Romagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN)

13.45 CICLISMO – Tour de France, 19ma tappa Bourg en Bresse-Champagnole (diretta tv su Rai 2 e su Eurosport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Now TV, Sky Go, DAZN)

14.10 MOTOGP – GP Emilia Romagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN)

15.00 SUPERBIKE – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

15.10 MOTO2 – GP Emilia Romagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN)

18.00 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinali) – Milano-Venezia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Now TV, Sky Go, DAZN)

20.30 CALCIO (Bundesliga) – Bayern Monaco-Schalke 04

20.45 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinali) – Sassari-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Now TV, Sky Go, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1) – Lione-Nimes (diretta streaming su DAZN)

