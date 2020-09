VIDEO Crotone-Milan 0-2: highlights, gol e sintesi. Kessie e Brahim Diaz danno tre punti ai rossoneri

Nella seconda giornata della Serie A 2020-2021 di calcio il Milan batte in trasferta per 0-2 il Crotone e conquista altri tre punti nella nuova stagione del massimo campionato. I rossoneri sbloccano la sfida nel primo tempo con la rete di Kessie su rigore in pieno recupero, poi nella ripresa chiudono ogni discorso con il gol di Brahim Diaz al minuto 50.

HIGHLIGHTS CROTONE-MILAN 0-2

IL RIGORE DI KESSIE

Loading...

Loading...

IL RADDOPPIO DI BRAHIM DIAZ

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse