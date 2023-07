Kessie arriva alla Juventus? Pressing totale, le cifre della trattativa e lo stipendio

La Juventus vuole rimpolpare il proprio centrocampo. Cristiano Giuntoli è al lavoro per poter rinforzare i bianconeri, che vogliono tornare a giocarsi lo scudetto. Dopo aver visto Davide Frattesi accasarsi all’Inter e Sergej Milinkovic-Savic accasarsi in Arabia Saudita, ora l’obiettivo si è spostato su Franck Kessié del Barcellona.

Il giocatore ivoriano viene da un’annata non troppo positiva in Spagna, dove ha sì conquistato la Liga e la Supercoppa iberica, ma senza essere un vero e proprio protagonista. 43 presenze complessive e tre reti, ma sole 16 partenze da titolare e un totale di 1797 minuti, per una media di poco inferiore ai 42 minuti; troppo pochi per un calciatore che pesa sette milioni di euro di stipendio a bilancio.

Il Barcellona sarebbe dunque propenso a liberarsi del giocatore per una cifra consona, sui 25 milioni di euro. Una cifra che rimane comunque accessibile, ma la Juventus avrebbe bisogno in primis di liberarsi di qualche esubero a metà campo come Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria. Giocatori che hanno un po’ di mercato, ma al momento i blaugrana non si muovono.

Anche perché per ora i bianconeri rimangono fermi su un’offerta di prestito di diritto di riscatto per una cifra attorno ai 15 milioni. In Catalogna però spingono per un prestito con obbligo a una valutazione superiore, con ingaggio completamente pagato dalla Juventus. Intanto però il giocatore preferirebbe rimanere in Spagna, al massimo trasferirsi in Inghilterra: c’è dunque da lavorare per rivederlo in Italia.

