Valentino Rossi VIDEO, il Dottore da ridere: “Ma chi me l’ha fatto fare di creare l’Academy?”

La prende sul ridere Valentino Rossi. Il “Dottore”, quarto nel GP di San Marino, sesto round del Mondiale 2020 di MotoGP, giudica con ironia e sorrido quanto è accaduto nella domenica agonistica in Romagna. Il campione di Tavullia, infatti, valutando il successo del fratellino Luca Marini davanti a Marco Bezzecchi in Moto2, entrambi in sella alle Kalex dello Sky Racing Team VR46, e il primo e secondo posto di Franco Morbidelli e Francesco “Pecco” Bagnaia, ha annunciato scherzosamente che l’Academy non ha ragione più di esistere. Valentino, visti i risultati ottenuti, infatti sa di essersi creato non “pochi problemi” con la crescita di piloti gestita da lui stesso. Al di là delle battute, i riscontri sono alla luce del sole e non si può non tenerne conto. Di seguito il video:

VIDEO VALENTINO ROSSI ANNUNCIA SCHERZOSAMENTE LA CHIUSURA DELL’ACADEMY





Foto: LaPresse