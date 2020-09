Triathlon, Alessandro Fabian: “Segnali di crescita a Karlovy Vary, ora sotto con la tappa della Sardegna”

Dopo mesi di attesa ed incertezza, sono riprese ufficialmente le gare del triathlon internazionale: dopo i Campionati del Mondo di Amburgo, disputati lo scorso fine settimana è stata la volta di Karlovy Vary, storica tappa del circuito World Cup. Alessandro Fabian si è piazzato al tredicesimo posto, a un minuto e mezzo dal vincitore, il francese, Vincent Louis, risultando così il miglior azzurro in gara. Una prestazione che segna un miglioramento rispetto a una settimana fa, quando Fabian aveva chiuso solamente quarantesimo ad Amburgo.

Secondo l’atleta veneto, tuttavia, ci sono ancora ampi margini di miglioramento soprattutto nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo: “Tornare dopo uno stop così lungo non è mai facile. Ad Amburgo avevo sentito un po’ di emozione e non ero riuscito a dare il massimo, questa volta è stato diverso e sono molto soddisfatto – spiega Fabian – Ci tenevo a fare bene a Karlovy Vary, una gara che conosco alla perfezione e dove ero già andato due volte sul podio in passato. Questo weekend è stato molto proficuo, venivo da una settimana di alti e bassi dopo Amburgo ma alla fine sono riuscito a migliorarmi ed è quello che conta”.

Fabian guarda sempre avanti e punta già al prossimo obbiettivo, la Coppa del Mondo in Sardegna il 10 e 11 ottobre: “C’è ancora molto lavoro da fare, io ho bisogno di gareggiare tanto per prendere il ritmo, e quindi è un peccato che la stagione volga al termine proprio mentre sto ritrovando la forma. Però è un anno particolare, quindi già tornare alle gare è stato un grande successo”. Piccoli segnali di normalità per l’atleta padovano, che ormai punta alla terza Olimpiade consecutiva: “Resta il mio sogno più grande e lo inseguirò fino alla fine”.

Foto: Alessandro Fabian