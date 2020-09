Tour de France, la tappa di oggi Lure-La Planche des Belles Filles: percorso, favoriti, altimetria. Cronometro decisiva!

È l’ultima sfida, la battaglia finale. Prima della passerella conclusiva di Parigi, c’è la ventesima tappa al Tour de France 2020, l’unica cronometro di questa edizione, da Lure a La Planche des Belles Filles, con un arrivo in salita. Sarà grande spettacolo, tutti contro tutti, ma a distanza. Vanno a decidersi le posizioni del podio. Andiamo a scoprire questa frazione nel dettaglio con percorso, favoriti ed altimetria.

PERCORSO

Il tracciato misura 36.2 chilometri: dopo la partenza da Lure i primi 15 km sono completamente pianeggianti, mentre poi inizia una leggera salita che culmina con la storica ascesa de La Planche des Belles Filles (5,9 km con una pendenza media dell’8.5%), già vista nel percorso del Tour de France nelle passate stagioni. Una prova contro il tempo non per specialisti dunque.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Il favorito d’obbligo è colui che dovrebbe chiudere la pratica in questo Tour de France: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) vorrà mettere la ciliegina sulla torta in Maglia Gialla con la sua specialità più favorevole. Occhio però a Tadej Pogacar (UAE Emirates) che non si è ancora arreso e vorrà lanciare il suo ultimo attacco. Interessante sarà la battaglia per il podio con Miguel Angel Lopez (Astana) che proverà a difendersi dalla rincorsa di Richie Porte (Trek-Segafredo), australiano che può ambire anche al successo di tappa. Nomi a sorpresa per la vittoria odierna sono quelli di Tom Dumoulin e Wout van Aert.

