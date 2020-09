Tour de France 2020, Soren Kragh Andersen: “Una vittoria che ricorderò per tutta la vita”

Il danese Soren Kragh Andersen concede il bis in questo Tour de France 2020. Il corridore della Sunweb si è imposto in maniera autorevole nella tappa odierna, riuscendo a fare la differenza rispetto a un gruppetto con alcuni dei migliori velocisti del lotto nel finale. Un successo in solitaria per lo scandinavo che si è potuto godere il trionfo con “tranquillità” negli ultimi chilometri, approfittando anche dei tentennamenti degli inseguitori.

“Devo dire che quando agli ultimi chilometri mi hanno detto che avevo un minuto non riuscivo a realizzarlo. Ero in gruppo con avversari molto forti, ma quando il momento giusto è arrivato ho pensato che potevo prendere un piccolo margine. Un’azione nata così ed è andata bene. Lo ricorderò per tutta la vita e sono felicissimo per questo risultato”, le parole ricche di emozioni dell’atleta nordico dopo la stage in zona mista.

Foto: LaPresse