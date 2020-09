Tour de France 2020, Primoz Roglic: “Siamo di nuovo in giallo. Domani la tappa regina: siamo pronti”

Primoz Roglic ha conservato la maglia gialla al termine della sedicesima tappa del Tour de France 2020. Lo sloveno si trova sempre al comando della classifica generale quando siamo entrati nella terza e ultima settimana della Grande Boucle. L’alfiere della Jumbo-Visma ha controllato senza problemi la frazione con il poco impegnativo arrivo in salita a Villard-de-Lans e resta così al primo posto con 40 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar. Il giovane della UAE Emirates ha provato a smuovere le acque nell’ultimo chilometro insieme al colombiano Miguel Angel Lopez, ma la situazione non è cambiata alla vigilia del tappone di domani.

Primoz Roglic ha poi rilasciato le sue dichiarazioni al termine della tappa: “Oggi è stata una buona giornata per noi, di nuovo in giallo. L’inizio della tappa è stato molto veloce e dovevamo mantenere la concentrazione per evitare che la gara ci sfuggisse di mano. La squadra ha fatto un ottimo lavoro fino a oggi, quindi siamo pronti e stiamo guardando ai giorni conclusivi del Tour de France. Domani ci sarà la tappa regina e la salita conclusiva rappresenta il punto più alto della corsa, gli ultimi chilometri sono davvero molto duri“.

Foto: Lapresse