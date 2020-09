Tour de France 2020 oggi: Lure – La Planche des Belles Filles. Orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Oggi, sabato 19 settembre, andrà in scena la ventesima tappa del Tour de France 2020. È l’unica cronometro presente in quest’edizione della Grande Boucle: 36.2 i chilometri da Lure a La Planche des Belles Filles, per una prova contro il tempo estremamente impegnativa che andrà a fare la differenza in classifica generale e a definirla in maniera pressoché definitiva, visto che l’ultimo appuntamento sarà la passerella di Parigi di domani. Andiamo a scoprire orari e programma della diciassettesima frazione, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La ventesima tappa del Tour de France 2020 prenderà il via alle ore 11.30 e terminerà intorno alle ore 18.10. Sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 (a partire dalle ore 12.55) e su Rai 2 (a partire dalle ore 14.00); inoltre, la frazione sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e Rai.tv. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale integrale della tappa, per non farvi perdere nemmeno un secondo della 107esima edizione della Grande Boucle.

VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2020 OGGI: ORARI, TV E STREAMING

Sabato 19 settembre

Ventesima tappa Tour de France: Lure – La Planche des Belles Filles (36.2 km) [cronometro individuale]

Partenza: ore 11.30

Arrivo previsto: ore 18.10

Diretta tv: Eurosport 2 (dalle ore 12.55) e Rai 2 (dalle ore 14.00)

Diretta streaming: Rai.tv e Eurosport Player

