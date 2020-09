Tour de France 2020, negativi i 785 tamponi effettuati: nessun positivo a Covid-19

Il Tour de France 2020 può proseguire regolarmente, senza alcun intoppo, fino all’arrivo di Parigi previsto per domenica 20 settembre. I 785 test effettuati ieri per riscontrare eventuali positività al Covid-19 sono risultati tutti negativi. I tamponi sono stati eseguiti durante il secondo giorno di riposo e si è trattato del quarto test per ciclisti e staff in questa Grande Boucle.

Tra poco prenderà il via la sedicesima tappa, 164 km da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans (è un arrivo su una salita di terza categoria, prima si dovranno scalare gli 11 km al 6,5% di pendenza media del Saint-Nizier-du Moucherotte, dalla cui cima mancheranno 21 km al traguardo).

Lo sloveno Primoz Roglic indossa la maglia gialla con 40 secondi di vantaggio sul connazionale Tadej Pogacar, la sfida per il simbolo del primato si infiammerà domani quando si dovranno affrontare 170 km con i durissimi hors categorie del Col de la Madeleine (17,1 km all’8,4% di pendenza media) e l’arrivo in cima al Col de la Loze (2304 metri d’altitudine, 21,5 km di ascesa al 7,8% di pendenza media).

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse