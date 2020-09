Tour de France 2020, la tappa di domani Méribel – La Roche-sur-Foron: percorso, orari, programma, tv, streaming

Domani, giovedì 17 settembre, andrà in scena la diciottesima tappa del Tour de France 2020. Saranno 175 i chilometri che porteranno i corridori da Méribel a La Roche-sur-Foron, per un altro spettacolare tappone alpino. Scalatori chiamati nuovamente all’appello negli oltre 4.000 metri di dislivello presenti nella frazione. Nell’ordine seguente, il gruppo dovrà affrontare la Cormet de Roselend, il Col de la route des Villes, il Col des Saisies, Les Aravis e infine il Plateau des Glières. Ma adesso andiamo a scoprire il percorso, l’altimetria, gli orari, il programma tv e streaming.

PERCORSO

Partenza a tutta con il traguardi volante di giornata di Aime, posizionato al chilometro 14. Poco dopo si inizierà a salire verso il GPM di 1^ categoria della Cormet de Roseland, 18,6 km al 6,1%, con picchi dell’8% nella sua ultima parte. Una lunga discesa condurrà alla breve salita di 3^ categoria della Côte de la route des Villes (3,2 km al 6,6%). Da qui si entrerà nella fase calda della corsa con i 14.6 km al 6,4% del Col des Saises (2^ categoria), seguito subito dopo dal Col des Aravis (6,7 km al 7%); ascesa di 1^ categoria che farà una certa selezione in vista dell’ultimo GPM.

La chance finale per fare il colpaccio è rappresentata dalla salita d’hors categorie del Montèe du Plateau des Glières, una rampa di 6 chilometri all’11,2%, e con punte del 15% intorno al chilometro 3. Scollinamento a quota 1400 metri s.l.m. , con un successivo tratto in falsopiano che porterà i corridori verso gli ultimo 32 chilometri. I primi 15 sono in discesa, mentre il finale è contraddistinto dallo strappetto del Col des Fleuries, e successivamente dalla discesa conclusiva che conduce all’arrivo.

ALTIMETRIA

ORARI, PROGRAMMA TV E STREAMING

La corsa prenderà il via alle ore 12.30, con l’arrivo previsto intorno alle ore 17.30. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00, su Rai Sport alle ore 13.40, e successivamente su Rai 2 dalle ore 14.00. Sarà inoltre garantita la diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Vi ricordiamo inoltre che OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dalle ore 12.00, per non perdervi nemmeno una pedalata della diciottesima frazione della Grande Boucle 2020.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza: ore 12.30

Arrivo: ore 17.30

Diretta tv: Rai Sport dalle 13.40, Rai 2 dalle ore 14.00 ed Eurosport 1 dalle ore 12.00

Diretta streaming: RaiPlay ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.00

Foto: Lapresse