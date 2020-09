Tour de France 2020, la tappa di domani La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans: percorso, orari, programma, tv, streaming

Mentre i corridori vivono il secondo e ultimo giorno di riposo, andiamo ad analizzare la sedicesima tappa del Tour de France 2020, in programma domani, martedì 15 settembre, da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans. Di seguito esamineremo percorso, altimetria, orari e programma, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

TOUR DE FRANCE 2020, SEDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

È la tappa che segna l’inizio della terza e ultima settimana del Tour de France 2020. Nella prima metà del percorso i corridori dovranno fare i conti con due salite di seconda categoria, la Cotè de Revel (6 km all’8%) e il Col de Porte (7,4 km al 6.8%), mentre nella seconda parte della frazione saranno chiamati a misurarsi prima con il Montèe de Saint-Nizier-Du-Moucherotte (prima categoria, 11,1 km al 6.1 %) e poi con lo strappo conclusivo di Villard de Lans (2,2 km al 6.5%). Appuntamento importante per gli scalatori presenti in gruppo: se Primoz Roglic proverà a conservare la maglia gialla, i più diretti inseguitori potrebbero provare a fare la differenza e scombussolare la situazione in classifica generale.

TOUR DE FRANCE 2020, SEDICESIMA TAPPA: ORARI, TV E STREAMING

La sedicesima tappa del Tour de France 2020 comincerà alle ore 13.20 e terminerà intorno alle ore 17.30. Potrete seguire la diretta televisiva della frazione di domani su Eurosport 1 (a partire dalle ore 13.00) e in chiaro su Rai 2 (a partire dalle ore 14.00); inoltre, sarà visibile in streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale integrale, per non perdervi neanche un secondo della corsa a tappe transalpina.

Martedì 15 settembre

Sedicesima tappa Tour de France: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans (164 km)

Partenza: ore 13.20

Arrivo previsto: ore 17.30

Diretta tv: Eurosport 1 (dalle ore 13.00) e Rai 2 (dalle ore 14.00)

Diretta streaming: Rai.tv e Eurosport Player

