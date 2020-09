Tour de France 2020: Damiano Caruso scala la classifica! E la top10…

Damiano Caruso sta disputando uno strepitoso Tour de France e anche oggi è stato protagonista: non soltanto ha lavorato per il capitano Mikel Landa (poi incapace di attaccare), ma è riuscito anche a curare la propria classifica generale. Il siciliano occupa il dodicesimo posto in graduatoria a 12’30” di distacco da Primoz Roglic e ha guadagnato una posizione rispetto a ieri, mettendo nel mirino quella che sarebbe una clamorosa top-10.

Scalare ulteriormente le gerarchie, però, appare molto complicato per l’alfiere della Bahrain-McLaren: l’eterno spagnolo Alejandro Valverde e il francese Guillaume Martin hanno rispettivamente 2’59” e 1’55” di margine sul nostro portacolori. Il vantaggio sugli immediati inseguitori è invece estremamente confortante: 7’25” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 12’52” sul francese Warren Barguil, addirittura 18’21” sul colombiano Nairo Quintana. In sostanza Damiano Caruso ha messo in cassaforte la top-15 (salvo crolli clamorosi), ma per agguantare la top-10 deve sperare in qualche importante passo falso di chi lo precede.

Mancano tre tappe “vere” al termine della Grande Boucle: quella di domani con l’arrivo a La Roche-sur-Foron, con salite lontane dal traguardo (il Col des Aravis e il Plateau des Glieres sono a 58 km e 32 km dal traguardo); la frazione sostanzialmente pianeggiante di venerdì; la cronometro di sabato (36,2 km, gli ultimi 6 km sono in salita all’8,5% di pendenza media per giungere a la Planche des Belles Filles). Damiano Caruso stringerà sicuramente i denti per chiudere al meglio il Tour de France e giungere soddisfatto alla passerella conclusiva sui Campi Elisi di Parigi, il miglior viatico in vista dei Mondiali di Imola (domenica 27 settembre) dove potrebbe sicuramente dire la sua accanto a Vincenzo Nibali.

Foto: Lapresse