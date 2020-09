Tour de France 2020, Damiano Caruso: “Dovevamo provarci, Landa ha dato il massimo”

È di gran lunga il miglior italiano in salita di questo Tour de France 2020. Un lavoro eccellente quello svolto, praticamente ogni giorno, da parte di Damiano Caruso. Anche oggi l’alfiere della Bahrain-McLaren è stato protagonista sull’ultima ascesa della diciassettesima frazione in favore di Mikel Landa, che poi non è riuscito a tenere il passo dei migliori. Magra consolazione per il siciliano la dodicesima piazza in classifica generale.

Le sue parole nel post gara ai microfoni RAI: “Dovevamo provarci, l’abbiamo fatto. Se non provi, non puoi sapere. Abbiamo dato il massimo. Landa staccato? Avete visto che salita è questa. Non è stato un crollo, ha dato il massimo. Va bene così. Io mi sono sentito bene fino ai km finali, ma queste pendenze sono troppo anche per me”.

Foto: Lapresse