Tokyo 2020, Thomas Bach: “Il ritorno di tanti eventi sportivi regala fiducia in vista dei Giochi Olimpici”

Il ritorno di alcuni eventi sportivi in ​​mezzo alla pandemia da Coronavirus dovrebbe dare “fiducia nei nostri preparativi” per Tokyo 2020. Questo, in estrema sintesi, il pensiero del Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach.

In una lettera aperta al Movimento Olimpico, Bach ha fornito un aggiornamento sui piani per il futuro e ha affermato di essere grato che lo sport sia tornato in qualche modo a riempire le nostre giornate, rendendo omaggio a coloro che lo hanno reso possibile. “L’accoglienza molto positiva di questi eventi dimostra chiaramente che non solo gli atleti e le organizzazioni sportive, ma anche il pubblico in generale desideravano il ritorno dello sport come parte integrante della nostra vita“, ha detto Bach.

“Vediamo anche che lo sport può essere organizzato in sicurezza, anche con le restrizioni in corso. Questo dovrebbe dare a tutti noi fiducia nella nostra preparazione per eventi futuri, inclusi i Giochi Olimpici di Tokyo 2020“. Nonostante il suo ottimismo, Bach ha sottolineato la necessità di continuare ad agire in modo responsabile durante la pianificazione e la programmazione degli eventi sportivi.

“Nella nostra pianificazione e programmazione, abbiamo tutti una grande responsabilità, non solo per i nostri rispettivi stakeholder, ma per l’intera comunità sportiva“, ha aggiunto l’ex olimpionico tedesco. “Per esperienza, sappiamo che ogni contrattempo che colpisce uno di noi colpisce tutti noi e ha il potenziale per annullare i grandi progressi che abbiamo fatto insieme negli ultimi mesi. In questo contesto, stiamo monitorando il potenziale dei metodi di prova innovativi per l’organizzazione sicura degli eventi. Oltre ai metodi di prova già esistenti, ci sono una serie di cosiddetti test rapidi già sul mercato o in fase di sviluppo. Se utilizzati in combinazione con altre contromisure contro i virus, questi test rapidi ci forniscono un importante strumento aggiuntivo per garantire un ambiente sicuro per tutte le persone coinvolte“.

Bach ha anche menzionato “segnali incoraggianti” provenienti da scienziati che suggeriscono che un vaccino per COVID-19 potrebbe essere sviluppato già alla fine dell’anno. Tuttavia, distribuire efficacemente un vaccino in tutto il mondo richiederebbe mesi se non anni. “Da un lato, queste ultime settimane hanno dimostrato che possiamo organizzare grandi eventi sportivi in ​​modo sicuro anche senza vaccino“, ha scritto Bach. “D’altra parte, dobbiamo renderci conto che anche i metodi di test e i vaccini non sono il” proiettile d’argento “che risolverà tutti i nostri problemi. Non conosciamo ancora il pieno impatto di qualsiasi potenziale vaccino, ma nel complesso ci sono buone ragioni per un cauto ottimismo. Il CIO continuerà a studiare da vicino questi sviluppi”.

I casi di coronavirus sono diminuiti in Giappone nell’ultimo mese, ma data la natura globale delle Olimpiadi, la situazione sanitaria all’estero potrebbe essere altrettanto importante nel determinare se i Giochi possano essere disputati o meno. Gran parte dell’Europa sta vivendo una seconda ondata e la prevalenza dei tassi del virus rimane elevata in gran parte delle Americhe, così come in India. Una task force per le contromisure contro il coronavirus, formata da funzionari del governo giapponese, del governo metropolitano di Tokyo e del comitato organizzatore di Tokyo 2020 sta valutando possibili scenari e misure che potrebbero consentire alle Olimpiadi di svolgersi come previsto dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Le Paralimpiadi dovrebbero poi seguire dal 24 agosto al 5 settembre. Un sistema per consentire agli atleti di essere esentati dalle restrizioni di viaggio dovrebbe essere approvato questa settimana, mentre il ministro olimpico giapponese Seiko Hashimoto ha recentemente affermato che Tokyo 2020 dovrebbe svolgersi il prossimo anno “a ogni costo“.

Foto: La Presse