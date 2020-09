Tirreno-Adriatico 2020: Filippo Ganna da sogno nella cronometro. Simon Yates conquista il tridente

Un bolide tricolore sfreccia tra le strade di San Benedetto del Tronto. Filippo Ganna domina la cronometro finale della Tirreno-Adriatico 2020. L’azzurro, che dà segnali incoraggianti in ottica crono mondiale di Imola, in appena dieci chilometri ha rifilato 18″ al recordman dell’ora Victor Campenaerts (Team NTT) e ben 26″ all’iridato di specialità in carica Rohan Dennis (Team Ineos). Una prestazione stratosferica quella del campione del Mondo dell’inseguimento individuale, il quale ha fatto la differenza nel tratto con vento contrario.

Simon Yates (Mitchelton-Scott), che aveva preso la maglia blu staccando tutti sulla salita di Sassotetto, vince la classifica generale della Corsa dei Due Mari e succede nell’albo d’oro allo sloveno Primoz Roglic. Il britannico, al contrario del fratello l’anno scorso, è riuscito a difendersi anche nella crono conclusiva, nonostante Geraint Thomas (Team Ineos), oggi quarto a 30″ da Ganna, si sia avvicinato molto alla sua prima piazza.

Conclude sul terzo gradino del podio il polacco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), scalzato dalla piazza d’onore da Thomas proprio oggi. Wilco Kelderman (Sunweb) coglie la quarta posizione, mentre Alexander Vlasov (Astana) chiude in quinta. Sesto e migliore tra gli azzurri anche Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), mentre chiude al nono posto Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), il secondo italiano ad agguantare la top-10.

Foto: Lapresse