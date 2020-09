Tennis, WTA Strasburgo 2020: iniziati i primi turni. Pavlyuchenkova avanti, sorpresa Burel, Anisimova ko

Inizio domenicale per il WTA International di Strasburgo, ultimo appuntamento del circuito femminile prima di un anomalo Roland Garros in versione autunnale. Sono tre i match di primo turno disputati, oltre a quelli finali delle qualificazioni, in questo torneo che fu vinto da Sandra Cecchini nel 1988, da Silvia Farina per tre volte consecutive tra il 2001 e il 2003, e infine da Francesca Schiavone nel 2012.

Negli incontri iniziali del tabellone principale, la sola partita che, tutto sommato, non riserva sorprese è quella vinta dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova sulla belga Alison Van Uytvanck per 6-3 7-5. In poco più di un’ora la svizzera Jil Teichmann sorprende l’americana Amanda Anisimova per 6-2 6-3, e anche la padrona di casa Clara Burel riesce a sovvertire il pronostico contro l’ucraina Kateryna Bondarenko (3-6 6-1 6-4). Pavlyuchenkova e Teichmann si sfideranno tra di loro, Burel attende una tra l’australiana Ajla Tomljanovic e la cinese Shuai Zhang.

Dalle qualificazioni, a turno unico, emergono proprio Zhang sull’australiana Storm Sanders (7-6(6) 3-6 6-0), l’americana Christina McHale sulla francese Myrtille Georges (6-4 6-1), la belga Greet Minnen sulla ceca Michaela Bayerlova (6-2 6-2) e l’australiana Ellen Perez sulla francese Diane Parry (6-2 6-3).

