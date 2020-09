Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2020: Cecchinato, Marcora e Giustino approdano al turno finale

Sono tre gli azzurri che approdano al turno finale delle Qualificazioni del Roland Garros 2020. Marco Cecchinato, Lorenzo Giustino e Roberto Marcora si giocheranno la chance di conquistare un posto nel main draw dello Slam francese. Eliminati, invece, Alessandro Giannessi e Gian Marco Moroni, entrambi sconfitti al terzo set.

Tutto davvero molto facile per Marco Cecchinato, che ha dominato contro il francese Constant Lestienne, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 6-3. Il prossimo avversario per il siciliano sarà il belga Kimmer Coppejans, numero 161 della classifica mondiale.

Vittoria in rimonta per Lorenzo Giustino, che recupera il francese Hugo Grenier, superandolo 3-6 6-4 7-5 dopo due ore e mezza di battaglia. Sul cammino dell’azzurro ci sarà ora il tedesco Dustin Brown. Quasi tre ore, invece, ci sono volute a Roberto Marcora per piegare un altro francese Tristan Lamasine con il punteggio di 7-6 3-6 6-3. Prossimo avversario sarà sempre un transalpino, Benjamin Bonzi.

Niente da fare, invece, per Gian Marco Moroni ed Alessandro Giannessi, sconfitti rispettivamente dall’americano Ulises Blanch (7-6 4-6 6-3) e dall’australiano Marc Polmans ( 5-7 6-4 6-3).

RISULTATI QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS 2020 (23 SETTEMBRE)

Blanch (Usa) b. Moroni 7-6 4-6 6-3

Polmans (Aus) b. Giannessi 5-7 6-4 6-3

Marcora b. Lamasine (Fra) 7-6 3-6 6-3

Cecchinato b. Lestienne (Fra) 6-2 6-3

Giustino b. Grenier (Fra) 3-6 6-4 7-5

Foto: Lapresse