Tennis, Fernando Verdasco escluso dal Roland Garros perchè positivo al Covi-19: “E’ frustrante, farò causa”

Fernando Verdasco è stato escluso dall’edizione 2020 del Roland Garros perchè risultato positivo al Covid-19 nello scorso mese di agosto, a nulla sono valsi i test negativi presentati dopo l’analisi effettuata dall’organizzazione del torneo francese. Una decisione che ha indignato il tennista spagnolo.

In una lettera inviata agli organizzatori del Roland Garros e ripresa dalla Gazzetta dello Sport, il 36enne madrileno ha annunciato che farà causa per danni personali e professionali: “Nessuno può credere che un torneo come il Roland Garros possa farlo. Non può essere. Non è più una questione di soldi, è un danno che ti ferisce personalmente e professionalmente. Non so se giocherò ancora quest’anno perché ti toglie la voglia di tutto. Fanno le cose come vogliono, senza alcuna coerenza e senza alcun rispetto. I diritti dei giocatori non valgono nulla“.

Verdasco ha ammesso che questa situazione lo ha ferito profondamente: “La decisione è frustrante e oltraggiosa, mi hanno tolto il diritto di partecipare senza nemmeno darmi la possibilità di fare un altro test con un nuovo campione per confermare che il risultato del primo poteva essere un errore“.

Foto: shutterstock