Tennis, Benoit Paire positivo a Covid-19, ma ha giocato una partita ad Amburgo! Il francese racconta l’accaduto

Benoit Paire ha giocato una partita ufficiale nonostante fosse positivo al Covid-19. A dichiararlo è stato egli stesso durante una conferenza stampa nella mattinata odierna. Il francese, impegnato nel primo turno dell’ATP 500 di Amburgo, si è ritirato dopo aver perso il primo set per 6-4 ed essersi trovato sotto per 2-0 nella seconda frazione contro il norvegese Casper Ruud. Successivamente si è presentato davanti ai microfoni e ha dichiarato che era risultato positivo al virus, ma di aver calcato ugualmente la terra rossa tedesca. Il transalpino ha specificato che il test di ieri era risultato negativo, ma i due successivi erano positivi: “A Parigi alcuni tennisti sono negativi ma non possono giocare perché il loro allenatore è positivo. Qui in Germania sei positivo e puoi giocare“.

Il 31enne era già risultato positivo al Coronavirus lo scorso 1° settembre agli US Open, dunque il virus potrebbe essere ancora in circolo e i test danno risultati discordanti. Il tennista si è sempre distinto per il suo carattere fumantino, una decina di giorni fa aveva attaccato gli organizzatori degli Internazionali d’Italia perché avevano schedulato il match contro Jannik Sinner per la giornata di lunedì (poi protestò costantemente durante la partita, vinta dall’azzurro). Ora Casper Ruud dovrà sottoporsi a tutti i controlli del caso, lo scandinavo è atteso dagli ottavi di finale contro Fabio Fognini.

