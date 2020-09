Tennis, ATP Amburgo 2020: Fabio Fognini si impone in rimonta contro Kohlschreiber nel primo turno

Vittoria importante per Fabio Fognini, impegnato nel primo turno dell’ATP di Amburgo (Germania) di tennis. L’azzurro (n.15 del mondo) supera il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.85 ATP) per 4-6 6-1 7-5 in 2 ore 22 minuti di gioco. Una partita nella quale l’azzurro ha palesato i soliti limiti di continuità, avendo però il merito di spuntarla nel terzo parziale con determinazione e qualità. Un successo che fa morale, visto che il tennista nostrano viene da un’operazione a entrambe le caviglie. Nel prossimo round Fabio se la vedrà con il vincente della sfida tra il francese Benoit Paire e il norvegese Casper Ruud, semifinalista a Roma.

Nel primo set Fognini si costruisce tre palle break nel quarto game, senza però essere concreto. Va a corrente alternata Fabio, non trovando la giusta continuità nel suo tennis, al cospetto di un solido Kohlschreiber. Il tedesco, infatti, ottiene il break nel settimo gioco, sfruttando gli errori dell’italiano. Nel game successivo il ligure non capitalizza due palle del controbreak e deve cedere nella prima frazione sul 6-4. Il mancino teutonico manifesta un andamento al servizio di buon livello: 2 ace, il 67% dei punti vinti con la prima di servizio e il 69% con la seconda, contro il 50% di Fognini.

Nel secondo set Fabio cambia registro e trova maggior precisione nei colpi da fondo. Il break del secondo e del sesto gioco sorride infatti all’azzurro, che strappa il servizio al rivale, mettendo in mostra dritto e rovescio degni del proprio repertorio. Il 6-1, con l’ultimo turno di servizio vinto a zero, pone l’accento su una frazione ben giocata dal nostro portacolori.

Nel terzo set la tensione regna sovrana e Fognini in ben due circostanze si trova avanti di un break nel terzo e nel settimo game, vanificando il vantaggio però nel quarto e nel decimo, non sfruttando in quest’ultimo caso la possibilità di servire per il match. In questo parziale, che ricorda un po’ l’andamento di un confronto di tennis femminile, Fabio trova comunque il break per la terza volta e finalmente chiude sul 7-5. Una vittoria importante per lui che archivia con 3 ace, il 69% dei punti vinti al servizio e il 43% alla risposta.

Foto: LaPresse