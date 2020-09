Superbike oggi, GP Catalogna 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma

Fari puntati sul Montmelò per gli appassionati della Superbike a partire da quest’oggi con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2020, sesta e terzultima tappa della stagione per quanto riguarda il campionato riservato alle moto derivate di serie. Si entra nella fase decisiva della sfida iridata tra Jonathan Rea e Scott Redding, con quest’ultimo che deve recuperare ben 36 punti nei confronti del nord irlandese cinque volte campione del mondo. Mondiale Superbike che fa il suo debutto assoluto a Barcellona per un weekend di gara estremamente interessante, in cui Yamaha e Honda proveranno a contrastare le favorite Kawasaki e Ducati nella lotta per podio e vittoria. Grande attesa in chiave azzurra per Michael Ruben Rinaldi, reduce da un sensazionale round di Teruel in cui ha conquistato tre podi ed il suo primo successo di manche nella categoria.

Le prove libere odierne della Superbike a Barcellona saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Non è prevista la copertura in chiaro delle libere da parte di TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dei momenti clou del weekend catalano con aggiornamenti in tempo reale a partire dalla Superpole di sabato mattina. Di seguito la programmazione completa televisiva odierna della Superbike al Montmelò:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP CATALOGNA 2020 SUPERBIKE

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 18 settembre

ore 10.30-11.20, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2, diretta

Foto: Valerio Origo