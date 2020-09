Su che canale vedere i Mondiali di ciclismo oggi: orari, programma, palinsesto

Oggi domenica 27 settembre si corre la prova in linea maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo. A Imola andrà in scena la prova più attesa di questo intenso fine settimana, si assegna l’ambita maglia arcobaleno e conosceremo chi sarà il nuovo Campione del Mondo. Si preannuncia una gara estremamente avvincente e appassionante, forse caratterizzata anche dalla pioggia e da temperature rigide. I ciclisti dovranno affrontare un circuito di 28,8 km, un tracciato estremamente impegnativo da ripetere nove volte per un totale di 258 chilometri e caratterizzato da due salite estremamente impegnative: le salite di Mazzolano e Gallisterna si faranno sentire nelle gambe degli atleti e faranno sicuramente la differenza.

Il belga Wout Van Aert è il grande favorito della vigilia, ma sono tanti gli uomini che possono fare saltare il banco: il francese Julian Alaphilippe (secondo nella Classicissima e trionfatore a Nizza ormai un mese fa), allo svizzero Marc Hirschi (esplosivo nella corsa a tappe transalpina), agli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic (primo e secondo alla Grande Boucle), senza dimenticarsi del danese Jakob Fuglsang, del tedesco Maximilian Schachmann, del polacco Michal Kwiatkowski. L’Italia non parte con i favori del pronostico, ma spera in una superlativa magia e sicuramente ci si inventerà qualcosa: Vincenzo Nibali ha dichiarato di avere dei dubbi sulla sua condizione fisica, ma bisogna sempre aspettarsi qualcosa dallo Squalo; Diego Ulissi è in grandissima forma (ha dominato il recente Giro del Lussemburgo) e potrebbe concretamente dire la sua; Alberto Bettiol, vincitore del GIro delle Fiandre 2019, si adatta molto bene a questo tracciato; Damiano Caruso è reduce dal decimo posto al Tour de France e ha un’ottima gamba; il 21enne Andrea Bagioli, il più giovane a vestire la maglia dal 1977, è uno degli outsider della vigilia. Diamo uno sguardo più da vicino al percorso dei Mondiali 2020 di ciclismo a Imola, ai favoriti della vigilia e ai convocati dell’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza e di arrivo della prova in linea maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili anche in streaming su DAZN.

MONDIALI CICLISMO 2020: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA E DI ARRIVO

DOMENICA 27 SETTEMBRE:

Orario di partenza: 09.55

Orario di arrivo: attorno alle ore 16.30-17.00

MONDIALI CICLISMO 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 09.30, diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 09.40.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

