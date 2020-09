Sorteggio Champions League, le possibili avversarie della Lazio: chi sperare e chi evitare

E’ tutto pronto per il sorteggio dei gironi della prossima edizione di Champions League. La Lazio sarà in terza fascia e di conseguenza rischia di veder venir fuori dall’urna di Ginevra avversarie molto ostiche. Domani, 1° ottobre, sarà una giornata molto importante visto che saranno sorteggiati i gironi della massima competizione continentale.

Il procedimento nella composizione dei raggruppamenti sarà il consueto: per ogni girone una squadra di “fascia 1” ovvero i detentori di Champions ed Europa League più i campioni delle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla 2 alla 4 saranno determinate dalla classifica dei coefficienti delle società qualificate. Nessun club potrà affrontare un’altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione. Il posizionamento di alcune squadre non è ancora delineato visto che dipenderà dai risultati che verranno fuori dai preliminari che ci concluderanno stasera.

Loading...

Loading...

SORTEGGIO CHAMPIONS: LE FASCE

FASCIA 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit St Pietroburgo, Porto.

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

FASCIA 3: Lipsia, Inter, Lazio.

FASCIA 3 o 4: Atalanta, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA LAZIO

Di certo la Lazio, che ripetiamo è in terza fascia, troverà nel suo girone un’avversaria di prima, escludendo la Juventus. Di seguito le avversarie in ordine di difficoltà:

Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco e Psg (*****)

Siviglia (****)

Porto (***)

Zenit St Pietroburgo (**)

Le possibili avversarie dei biancocelesti provenienti dalla seconda fascia:

Barcellona, Manchester City (*****)

Atletico Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Chelsea (****)

Ajax (***)

Shakhtar Donetsk (**)

Al momento non è chiaro quali squadre entreranno in terza e quali in quarta, vi proponiamo una valutazione delle possibili avversarie della Lazio:

Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Borussia Mönchengladbach (***)

Istanbul Basaksehir, Rennes (**)

Club Brugge (*)

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse