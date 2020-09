Softball: New Bollate e Nuoro vincono i playoff promozione in Serie A2 e vanno in Serie A1

Saranno Monzesi New Bollate e Banco di Sardegna Nuoro a giocare in Serie A1 di softball nel 2021. Le due squadre hanno vinto le rispettive finali promozione contro Macerata e Taurus-Donati Gomme Old Parma, abbandonando dunque la Serie A2.

Molto netto il successo di Bollate, un 3-0 che porta a questo punto a due le squadre in Serie A1 in città, con l’MKF che si giocherà la prossima settimana la finale scudetto, che la vedrà opposta a Saronno. Particolare da segnare bene: l’età media delle promosse è di poco più di 18 anni.

Nuoro, invece, soffre tantissimo per riuscire a superare Parma: dopo l’1-1 del weekend precedente le sarde, con difficoltà, vincono gara3; Parma risponde in gara4, e a quel punto è la gara5 domenicale a risolvere tutto. Una sola valida, quella di Heuvel che porta a casa Zidda, è quella decisiva per l’1-0 che significa promozione per il Banco di Sardegna.

Foto: FIBS / K73 NADOC