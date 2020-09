Shapovalov-Schwartzman oggi, Semifinale Internazionali d’Italia: orario, programma, tv, streaming

Dennis Shapovalov contro Diego Schwartzman, la semifinale a sorpresa degli Internazionali d’Italia 2020. Da una parte il canadese, reduce dai quarti di finale allo US Open, che finalmente riesce ad essere protagonista anche sulla terra rossa; dall’altra l’argentino capace di eliminare Rafael Nadal nella serata più bella della sua vita.

La partita perfetta quella di Schwartzman, semplicemente strepitoso contro il maiorchino. Una vittoria meritata, chiusa con un +14 nel conteggio tra vincenti ed errori. Shapovalov, invece, è arrivato in semifinale dopo aver superato il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della semifinale Dennis Shapovalov-Diego Schwartzman agli Internazionali d’Italia 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SHAPOVALOV-SCHWARTZMAN SEMIFINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

DOMENICA 20 SETTEMBRE:

Ore 19.00 Dennis Shapovalov-Diego Schwartzman

SHAPOVALOV-SCHWARTZMAN, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 204) e Supertennis.

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse