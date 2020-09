Shamrock Rovers-Milan 0-2, rossoneri avanti nei preliminari di Europa League. Ibrahimovic e Calhanoglu a segno

Il Milan ha sconfitto lo Shamrock Rovers per 2-0 nel secondo turno preliminare dell’Europa League 2020 di calcio. I rossoneri si sono imposti in casa della compagine irlandese e hanno così staccato il pass per il terzo turno preliminare: settimana prossima affronteranno i norvegesi del Bodoe Glimt allo Stadio San Siro (sempre in gara secca e a porte chiuse), penultimo ostacolo verso la qualificazione alla fase a gironi. I ragazzi di Stefano Pioli, alla prima partita ufficiale di questa nuova stagione, hanno rispettato il pronostico della vigilia e hanno liquidato la pratica con un gol per tempo.

Zlatan Ibrahimovic ha sbloccato la contesa al 23′ con un destro terrificante dopo un’imbucata di Calhanoglu. I meneghini non hanno mai corso pericoli e nella ripresa hanno legittimato il successo: al 53′ clamorosa traversa di Calhanoglu in rovesciata, il turco trova poi il raddoppio al 67′ con un destro preciso dal limite. Il Milan è sceso in campo con un 4-3-3, sfoderando tantissimi pezzi forti nonostante un avversario modesto: Castillejo, Ibrahimovic e Saelemaekers a comporre il tridente offensivo; chiavi del centrocampo affidate a Bennacer con Kessie e Calhanoglu sugli esterni; Calabria ed Hernandez sulle fasce, Kjaer e Gabbia i centrali di diesa, Donnarumma tra i pali.

Foto: Lapresse