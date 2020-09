Serie A calcio: orari prima giornata, tv, programma, streaming Dazn e Sky

Dopo poco più di un mese, per la Serie A di calcio è già tempo di ripartire, con il massimo campionato del Bel Paese che prenderà il via questo fine settimana, iniziando da domani (sabato 19 settembre), alle ore 18, quando la Fiorentina ospiterà il Torino, in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv, mentre alle 20.45 la Roma del neo-acquisto Marash Kumbulla se la vedrà con l’Hellas Verona, questa volta su DAZN.

Quattro invece le sfide di domenica 20, iniziando dal lunch match delle 12.30 tra Parma e Napoli, anche questo su DAZN, così come Genoa-Crotone delle ore 15, mentre Sky Sport Serie A avrà l’esclusiva su Sassuolo-Cagliari alle 18 e Juventus-Sampdoria alle 20.45. A completare il lungo fine settimana saranno invece lunedì Milan e Bologna, sempre alle 20.45, e verosimilmente su Sky Sport Serie A.

Il programma delle partita e come vederle in tv e streaming:

1A GIORNATA ANDATA

19/09/2020 Sabato 18.00 Fiorentina-Torino Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

19/09/2020 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN

20/09/2020 Domenica 12.30 Parma-Napoli DAZN

20/09/2020 Domenica 15.00 Genoa-Crotone DAZN

20/09/2020 Domenica 18.00 Sassuolo-Cagliari Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

20/09/2020 Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

21/09/2020 Lunedì 20.45 Milan-Bologna Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

