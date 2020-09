24 Ore Le Mans 2020 in tv: dove vederla, programma, orario, streaming

Manca sempre meno al via dell’88^ edizione della 24 Ore Le Mans. Dopo le emozioni di ieri con le prime prove libere e le qualifiche che hanno determinato coloro che oggi si contenderanno la pole-position nell’hyperpole, i 59 protagonisti della maratona francese si apprestano per l’ultima giornata in pista prima della corsa di domani.

Ricordiamo che il grande evento che ci apprestiamo a vivere è dal 2012 una delle tappe del FIA World Endurance Championship. La prova francese rappresenta infatti il penultimo atto stagionale, il settimo di un Mondiale che è iniziato lo scorso settembre da Silverstone (Inghilterra).

Loading...

Loading...

Sono quattro le classi che si sfidano contemporaneamente sui 13 chilometri e 625 metri del Circuit de la Sarthe, una pista unica al mondo.

I giapponesi della Toyota inseguono il terzo acuto consecutivo nella classica transalpina, ma attenzione agli austriaci di Bykolles ed agli svizzeri di Rebellion Racing. Per quanto riguarda le due classi GT, la lotta è assicurata tra Ferrari, Porsche ed Aston Martin.

La 24 Ore Le Mans 2020 è visibile su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player. OA Sport vi aggiornerà con la Diretta Live dell’intera corsa che scatterà sabato 19 settembre alle 14.30. In alternativa il campionato diffonde le immagini della 24h Le Mans dopo la sottoscrizione di un abbonamento per il singolo evento. Nella giornata di oggi non perdetevi l’Hyperpole, il nuovo format con cui verranno determinate le prime tre file dello schieramento di ogni classe.

PROGRAMMA 24 ORE LE MANS 2020

Venerdì 18 settembre

Ore 10.00 – 11.00 Prove libere 4

Ore 11.30 – 12.00 Hyperpole

Sabato 19 settembre

Ore 10.30 – 10.45 warm up

Ore 14.30 gara

DOVE SEGUIRE LA 24 ORE LE MANS 2020

Diretta TV su Eurosport (DAZN)

Diretta streaming su Eurosport Player e sul sito web del FIA WEC

Diretta testuale su OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUI MOTORI

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com