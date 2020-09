Sci alpino, Dominik Paris e la squadra di velocità si preparano sulle nevi elvetiche di Zermatt

Dominik Paris si prepara per il secondo round di allenamenti assieme ai compagni di squadra. Il fuoriclasse altoatesino appare ormai pienamente recuperato sotto il punto di vista fisico, dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro in cui era incappato pochi giorni prima della discesa di Kitzbuhel. Il campione della Val d’Ultimo è stato quindi convocato dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per il raduno dei velocisti in programma da oggi, martedì 15, fino a lunedì 21 settembre sulle nevi svizzere di Zermatt.

Per l’occasione prenderanno parte ai lavori anche Cristof Innerhofer, Raffaele Buzzi, Mattia Casse, Alexander Prast e Matteo Marsaglia. Saranno presenti anche il direttore tecnico Alberto Ghidoni, Christian Corradino, Raimund Plancker, Walter Ronconi e Michael Gufler.

Contemporaneamente Manfred Moelgg, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Federico Liberatore sono i cinque atleti della squadra di Coppa del Mondo di slalom maschile che sono stati impegnati nella giornata di ieri nei test valutativi che vengono svolti come sempre presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va). I test arrivano alla fine del raduno sulla neve che si tenuto a Saas Fee, al quale non ha preso parte il solo Giuliano Razzoli: il campione olimpico di Vancouver 2010 ha preferito non sovraccaricare la schiena e attendere il prossimo appuntamento.

