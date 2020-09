Schio-Ragusa, semifinale Supercoppa Italiana basket femminile: orario, tv, programma, streaming

La seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket femminile vedrà opposte il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, una rivalità ormai storica e che ha caratterizzato gli ultimi anni della pallacanestro nostrana. Le venete giocano in casa e sono le grandi favorite per il titolo, mentre le siciliane proveranno a sovvertire il pronostico.

Schio ha totalmente passeggiato nel suo quarto di finale contro la Dondi Multistore Vigarano, sconfitta nettamente per 108-52. Una sfida mai in discussione nella quale Schio ha saputo mettere sei giocatrici in doppia cifra (la migliore Sandrine Gruda con 23 punti). Per Ragusa, invece, un quarto di finale totalmente opposto e più combattuto contro l’Allianz Sesto San Giovanni. Le siciliane si sono imposte 70-64 grazie ad un’ottima Tyaunna Marshall, miglior marcatrice con 20 punti.

Loading...

Loading...

La semifinale tra Famila Schio-Passalacqua Ragusa inizierà alle ore 20:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su LBF TV, la piattaforma apposita della LegaBasket Femminile, che per quest’occasione è disponibile a titolo gratuito. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

PROGRAMMA SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA SCHIO-RAGUSA

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 20:00 Famila Schio-Passalacqua Ragusa

TV, STREAMING SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA SCHIO-RAGUSA

DIRETTA STREAMING – LBF TV

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo