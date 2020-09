Scherma, Andrea Cassarà: “Le gare? Ho paura che difficilmente riprenderemo a gennaio”

“Non voglio essere pessimista, ma ho il presentimento che difficilmente saremo presenti a Parigi il 15 gennaio“. Questo il dubbio espresso da Andrea Cassarà, in merito alla ripresa della gare di scherma, previste per gennaio 2021. Andrea, noto schermidore che porta in alto l’onore del Paese, è intervenuto ai microfoni di Fencing2U, la trasmissione firmata Sport2U in collaborazione con OA Sport.

Cassarà ha commentato la ripresa degli allenamenti, mettendo in evidenza la fatica in cui ci si imbatte per riprendere il ritmo, le sue titubanze sulla ripresa delle gare, soprattutto della competizione più importante, le Olimpiadi di Tokyo: “Mi reputo un atleta fortunato, nella mia carriera ho vinto tutte le gare, tranne le Olimpiadi individuali, l’unico cruccio che ho. Se effettivamente si terranno le Olimpiadi di Tokyo, credo che gli avversari più difficili da battere siano Francia e Russia”.

Loading...

Loading...

LA VIDEO INTERVISTA AD ANDREA CASSARÀ





CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCHERMA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma