Rugby, Sei Nazioni femminile 2020: i recuperi dell’Italia si giocheranno a Parma

L’ufficialità è arrivata dopo la riunione del Consiglio Federale: lo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma ospiterà i due recuperi del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile che vedranno coinvolta l’Italia.

Tre le partite ancora da disputare per la banda di Andrea Di Giandomenico: le azzurre il 25 ottobre saranno in trasferta in Irlanda, poi se la vedranno nello stadio ducale domenica 1 novembre alle 18 con l’Inghilterra e domenica 6 dicembre alle 19 con la Scozia.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo