Roland Garros 2020: sorteggiato il tabellone di qualificazione femminile. Cinque azzurre al via, buone chance per loro

Da poco è stato rivelato il tabellone di qualificazione femminile del Roland Garros, che a differenza di quello maschile parte nella giornata di domani. Saranno cinque le giocatrici italiane al via, e in qualche modo si trovano tutte con buone chance di fare bene nei rispettivi spot. Andiamo a scoprire il perché, in rigoroso ordine nel quale appaiono.

Giulia Gatto-Monticone pesca bene: sua avversaria è la wild card diciottenne Selena Janicijevic, ex numero 18 del ranking junior nello scorso febbraio, cui lo scorso anno è stata elargito un invito direttamente nel tabellone principale, senza che peraltro avesse elevata fortuna. Nel suo spot ci sono le americane Whitney Osuigwe e soprattutto Caty McNally, eventuali avversarie dell’azzurra al secondo e al terzo turno.

Sara Errani debutta con la georgiana Ekaterine Gorgodze, numero 216 del mondo in singolare e più in avanti di poco più di 80 posti nel doppio. Solo una semifinale in un ITF da 25.000 dollari a Canberra, in Australia, per lei quest’anno. La sfida successiva sarebbe contro una tra la francese Jessika Ponchet e la spagnola Eva Guerrero Alvarez, in una parte nella quale ci sono la ceca Tereza Martincova e la veterana belga Yanina Wickmayer, possibili però soltanto nel terzo turno per l’ex finalista del 2012.

Elisabetta Cocciaretto è testa di serie numero 6 e al debutto trova la russa Anastasiya Komardina, contro la quale non ha precedenti, ma da cui la separano quasi cento posizioni nel ranking WTA. La marchigiana, che ha voglia di riscattare la giornata no vissuta a Roma, ha anche un tabellone che le sorride, con un possibile terzo turno contro l’americana Caroline Dolehide o la veterana del mattone tritato spagnola Lara Arruabarrena.

Martina Di Giuseppe è divisa da esattamente 50 posti dalla sua avversaria (193 da una parte, 143 dall’altra), l’americana Usue Maitane Arconada, numero 18 del seeding, nota semplicemente con il primo dei due nomi. Si è qualificata in due tornei WTA quest’anno e ha giocato il primo turno degli US Open, perdendo in lotta con la slovena Kaja Juvan. Non un bellissimo sorteggio, ma questo è uno spot che appare davvero aperto.

Martina Trevisan, infine, è accoppiata all’altra statunitense Sachia Vickery, testa di serie numero 21. Pochi, ma importanti tornei per l’americana a livello ITF, dove è spesso e volentieri arrivata nelle fasi finali (e un ultimo atto l’ha giocato a Burnie, in Australia, prima del lockdown). Poteva essere il futuro USA, non lo è stata, ma rimane pericolosa. A presiedere questo spot è l’australiana Astra Sharma, che ha ottenuto alcuni buoni risultati sul rosso.

TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI ROLAND GARROS

Li (USA) (1)-De Vroome (NED)

Bolkvadze (GEO)-Rakhimova (RUS)

Kostic (SRB)-Schoofs (NED)

Buyukakcay (TUR)-Tsurenko (UKR) (13)

Kostyuk (UKR) (2)-Shinikova (BUL)

Paar (ROU)-Yerolymos (FRA)

Raina (IND)-Jovic (FRA)

Droguet (FRA) (22)-Nara (JPN)

McNally (USA) (3)-Ozgen (TUR)

Osorio Serrano (COL)-Sherif (EGY)

Gatto-Monticone (ITA)-Janicijevic (FRA)

Monnet (FRA)-Osuigwe (USA) (23)

Martincova (CZE) (4)-Savinykh (RUS)

Wickmayer (BEL)-Kerkhove (NED)

Guerrero Alvarez (ESP)-Ponchet (FRA)

Gorgodze (GEO)-Errani (ITA) (24)

Buzarnescu (ROU) (5)-Dart (GBR)

Bara (ROU)-Mrdeza (CRO)

Bucsa (ESP)-Sramkova (SVK)

Hogenkamp (NED)-Kucova (SVK) (14)

Cocciaretto (ITA) (6)-Komardina (RUS)

Tauson (DEN)-Talaba (ROU)

Arruabarrena (ESP)-Jorovic (SRB)

Hibi (JPN)-Dolehide (USA) (15)

Golubic (SUI) (7)-Kalinina (UKR)

You (CHN)-Lepchenko (USA)

Fett (CRO)-Galfi (HUN)

Di Giuseppe (ITA)-Arconada (USA) (18)

Podoroska (ARG) (8)-Frech (POL)

Cepelova (SVK)-Cristian (ROU)

Andrianjafitrimo (FRA)-Parrizas Diaz (ESP)

Anderson (USA)-X. Wang (CHN) (20)

Sharma (AUS) (9)-Ramialison (FRA)

Hesse (FRA)-Naito (JPN)

Albie (FRA)-Muhammad (USA)

Trevisan (ITA)-Vickery (USA) (21)

Di Lorenzo (USA) (10)-Melnikova (RUS)

Ruse (ROU)-Kan (RUS)

Kiick (USA)-Grabher (AUT)

Snigur (UKR)-Haas (AUT) (17)

Vikhlyantseva (RUS) (11)-Zvonareva (RUS)

Ar. Rodionova (AUS)-Murray Sharan (GBR)

Kostova (BUL)-Ce (BRA)

Muramatsu (JAP)-Niculescu (ROU) (16)

Tomova (BUL) (12)-Jani (HUN)

Zarazua (MEX)-Danilovic (SRB)

Seguel (CHI)-Lottner (GER)

Jakupovic (SLO)-Kung (SUI) (19)

Foto: Palermo Ladies Open