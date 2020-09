Internazionali d’Italia 2020: Matteo Berrettini è chiamato ad un ulteriore salto di qualità

Sono stati degli Internazionali d’Italia 2020 storici per il tennis nostrano, perchè per la prima volta dal 1979 quattro azzurri hanno raggiunto gli ottavi finale, ma nonostante questo c’è un po’ il sentore dell’occasione persa, dell’exploit mancato, di un risultato ancora più di prestigio. La mente e i pensieri portano sicuramente al match dei quarti di finale di Matteo Berrettini contro Casper Ruud e a quella sconfitta al tie-break del terzo set che ha lasciato tanto amaro in bocca.

Una partita che il numero otto del mondo avrebbe dovuto vincere, anche in una giornata non positiva come quella di sabato. Berrettini ha lasciato sul piatto la grande possibilità di tornare in semifinale in un Masters 1000 dopo Shanghai dello scorso anno e soprattutto di farlo nel torneo di casa.

Purtroppo ancora una volta è mancato qualcosa al tennista romano, che non è riuscito a comandare il match come avrebbe voluto fin dall’inizio. Il servizio è calato e anche la percentuale di dritti in campo è scesa con il passare dei minuti e senza questa combinazione l’incontro si è fatto sempre più complicato. Quando il servizio ed il dritto abbandonano Matteo per l’azzurro tutto diventa più difficile e quasi sempre arriva la sconfitta.

Proprio da questi ko deve passare ora la crescita di Berrettini. Il romano è chiamato ad un ulteriore salto di qualità rispetto a quello già effettuato nelle ultime due stagioni. Quella con Ruud era una partita da vincere per dimostrare di aver ormai raggiunto un definitivo status di giocatore, ma soprattutto per far capire che anche in una giornata negativa Matteo riesce a battere determinati avversari.

Nel complesso, resta comunque una settimana positiva per il ritorno sul rosso, con i primi quarti di finale della carriera raggiunti a Roma. Adesso la concentrazione vira sul Roland Garros, dove l’obiettivo minimo è quello di arrivare alla seconda settimana.

Foto: Lapresse