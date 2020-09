Roland Garros 2020, Rafael Nadal: “Le condizioni sono diverse e non ideali per me”

Rafael Nadal ha superato agevolmente il primo turno del Roland Garros 2020. Lo spagnolo, dodici volte vincitore dello Slam parigino, ha regolato in tre set il bielorusso (n.83 ATP) Egor Gerasimov per 6-4 6-4 6-2 e nel secondo round se la vedrà contro il n.236 del mondo Mackenzie McDonald. Un altro match alla portata del campione spagnolo che, comunque, nel corso della conferenza stampa del post match ha ribadito come queste condizioni siano diverse e non lo favoriscano.

A Parigi, infatti, si sta giocando con temperature estremamente basse e un alto tasso di umidità. Un aspetto che, abbinato a delle palline che secondo alcuni sono paragonabili a dei sassi, condiziona non poco l’agire dei tennisti: “E’ molto rischioso organizzare un evento del genere per quanto stiamo vivendo. L’unica cosa che posso garantire è che io darò il mio meglio, anche perché lo sport può dare un messaggio di ottimismo. Tuttavia, la mia opinione in merito alle condizioni non cambia: sono diverse e non ideali per me“, ha ribadito Rafa (fonte: Marca).

“Sono stato fermo sei mesi e quello di cui ho bisogno sono le sensazioni giuste. Stiamo giocando con il freddo e quindi il feeling non è lo stesso che potevo avere quando si giocava qui di solito. Le nuove palle? Devo adattarmi, non è possibile avere un atteggiamento passivo e devi cercare di fare il punto. Non è il mio gioco, ma non userò mai questo come una scusa in caso di sconfitta“, ha chiarito l’iberico.

