Roland Garros 2020: Lorenzo Giustino accede al tabellone principale, Roberto Marcora costretto al ritiro

Una vittoria e una sconfitta per i giocatori italiani quest’oggi nei match validi per il turno finale delle qualificazioni del Roland Garros 2020. Sul rosso parigino di scena Lorenzo Giustino e Roberto Marcora.

Ebbene, il classe ’91 nativo di Napoli l’ha spuntata contro l’eccentrico tedesco Dustin Brown per 6-3 7-5 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Un match interrotto per l’arrivo della pioggia che ha visto l’azzurro concludere alla grande, rimontando la situazione di svantaggio sul 5-4. Una grande prova di carattere di Giustino, bravo a sfruttare le sue occasioni. Nel primo parziale tiene botta nel primo e nel terzo game, annullando quattro palle break, e poi è abile a costruirsi due break point, concretizzando nel secondo tentativo. Nel secondo set Brown cerca di essere più concreto e nel sesto game il teutonico strappa il servizio all’azzurro, andando sul 5-4 e battuta a disposizione. Un po’ l’arrivo della pioggia e un po’ e la reazione di Giustino portano al ribaltamento dello score, favorevole all’italiano sul 7-5. Per il n.156 del mondo si tratta del secondo accesso al main draw di un torneo dello Slam, dopo gli Australian Open di quest’anno.

Niente da fare invece per Roberto Marcora (n.172 del mondo): il tennista del Bel Paese è stato costretto al ritiro contro il francese Benjamin Bonzi (n.225 ATP) prima ancora di iniziare, visto che aveva già concluso a fatica il match precedente che lo vedeva opposto al francese Tristan Lamasine (n.268 ATP) per un problema fisico.

