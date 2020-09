Roland Garros 2020, potrebbero esserci quindici casi di Coronavirus tra atleti ed allenatori coinvolti nelle qualificazioni

La testata sportiva spagnola “Marca“ lancia l’allarme Coronavirus al Roland Garros: le qualificazioni scatteranno domani, ma secondo quanto riferito dal sito del quotidiano iberico, ben quindici tra atleti ed allenatori a Parigi sarebbero risultati positivi ad almeno uno dei due controlli a cui tutti i partecipanti sono stati sottoposti.

Domani scatteranno i tabelloni cadetti di singolare, maschile e femminile, ma oggi Marca scrive che ci potrebbero essere almeno quattro positivi a Parigi tra gli uomini, che potrebbero essere Denis Istomin, Ernesto Escobedo, Pedja Kristin e Bernabé Zapata, che si sono cancellati in mattinata dagli iscritti, ma per gli ultimi due atleti ad essere positivo sarebbe il loro allenatore.

Successivamente è sparito dall’elenco dei partecipanti anche il bosniaco Damir Dzumhur, ma in questo caso il motivo non sarebbe ancora noto. Tra gli atleti a Parigi già da giovedì, proprio per sottoporsi a doppio tampone prima del via dello Slam, numerosi casi si sarebbero registrati tra le donne, facendo lievitare il computo totale a quindici.

Quanto riportato da Marca, inoltre, sarebbe suffragato dal fatto che la Federazione francese starebbe chiamando a Parigi diversi tennisti transalpini per completare i tabelloni cadetti, in quanto altri giocatori provenienti dall’estero non riuscirebbero a rispettare il periodo di quarantena imposto prima del via del torneo.

Dopo la cancellazione di Zapata, che al momento potrebbe anche non essere risultato positivo al tampone, ma rinunciatario perché venuto a contatto con il proprio allenatore, che al contrario sarebbe positivo, dunque, restano sette i tennisti iberici iscritti al tabellone cadetto, ovvero Carlos Alcaraz, Carlos Taberner, Nicola Kuhn, Pedro Martínez, Guillermo García-López, Mario Vilella e Tommy Robredo.

