Roland Garros 2020: Martina Trevisan vola nel ranking Wta! La nuova classifica e le proiezioni

Nella quarta giornata di incontri del Roland Garros 2020 di tennis dopo l’exploit nel torneo maschile, in cui ben quattro italiani sui cinque ad essere scesi in campo hanno superato il turno ed hanno avuto accesso al terzo turno, continuando a scalare il ranking ATP, che sorride sempre maggiormente ai colori azzurri, anche nel torneo femminile si può gioire.

Martina Trevisan coglie la qualificazione al terzo turno battendo la statunitense Cori Gauff e così può andare a migliorare il proprio best ranking, andando ad issarsi fino alla piazza numero 128 virtuale e, soprattutto, andando a prendersi il numero 3 d’Italia, scavalcando Elisabetta Cocciaretto.

Nel torneo maschile invece, in serata a mettere il punto esclamativo è Jannik Sinner, che con il successo appena conseguito va a scavalcare nuovamente Stefano Travaglia, portandosi al numero 67 (best ranking) e facendo scivolare il connazionale al 69 virtuale, che significa ancora best ranking, dato che lunedì partiva dal 73.

Numero 103 virtuale per Marco Cecchinato, che con la vittoria di questa sera risale dalla 107 alla quale si attestava lunedì, infine va ricordato però che il migliore degli italiani vincenti oggi è Lorenzo Sonego, che nella proiezione attuale raggiungerebbe la 45ma posizione, salendo un gradino rispetto al numero 46 dove si attestava lunedì scorso, quando è stato rilasciato il ranking.

Foto: LPS