Roland Garros 2020: i risultati del tabellone maschile (29 settembre). Ok Djokovic, rimonte Rublev e Tsitsipas, bene Berrettini

Si sono completati i match del primo turno nel tabellone maschile del Roland Garros. Oggi era il giorno dell’esordio di Novak Djokovic ed il serbo ha dominato contro lo svedese Mikael Ymer, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-0 6-2 6-3 dopo poco più di un’ora e mezzo di gioco. Nel prossimo turno il numero uno del mondo affronterà il lituano Richard Berankis, numero 66 della classifica mondiale.

E’ stata anche la giornata delle rimonte di Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. I due finalisti del torneo di Amburgo (ha vinto il russo al terzo) hanno incontrato numerose difficoltà nell’approccio con la terra rossa parigina, rischiando una clamorosa eliminazione. Incredibile il recupero di Rublev, che si è trovato sotto per due set e 5-2 nel terzo contro l’americano Sam Querrey, prima di vincere per 6-3 al quinto. Eccezionale anche il recupero di Tsitsipas, che è finito sotto di due set contro lo spagnolo Jaume Munar, chiudendo poi anche lui alla quinta frazione.

Partita combattuta anche per Denis Shapovalov, che ha sconfitto in quattro set il temibile francese Gilles Simon con il punteggio di 6-2 7-5 5-7 6-3. Vittorie anche per Grigor Dimitrov e per Roberto Bautista Agut, che ha superato il francese Richard Gasquet 7-6 6-2 6-1 in uno dei primi turni più attesi.

Capitolo Italia. Tutto facile per un ottimo Matteo Berrettini che ha demolito il canadese Vasek Pospisil per 6-3 6-1 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Il romano ora se la vedrà con il sudafricano Lloyd Harris che ha battuto l’australiano Alexey Popyrin. Niente da fare, invece, per Gianluca Mager, sconfitto in quattro set dal serbo Dusan Lajovic.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI OGGI (29 SETTEMBRE) TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS

Foto: LaPresse