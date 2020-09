Roland Garros 2020, Dominic Thiem a caccia del secondo Slam dell’anno

Dopo il trionfo agli US Open, Dominic Thiem ha saltato gli Internazionali d’Italia per ricaricare le batterie in vista del terzo Slam della stagione. L’austriaco è tornato a casa per recuperare dopo le fatiche statunitensi con l’obiettivo, comprensibilmente complicato, di migliorare quanto fatto a Parigi nelle ultime due edizioni dove è stato sconfitto in finale.

Thiem è senza ombra di dubbio uno dei migliori tennisti al mondo, la riprova è stata la vittoria degli US Open, e in carriera ha mostrato di adattarsi molto bene alla terra battuta, probabilmente la superficie sulla quale riesce ad esprimersi meglio. L’entusiasmo e l’autostima che possono essere generate da un incredibile successo come quello ottenuto in America potrebbero essere un fattore importante anche nella sua avventura al Roland Garros.

Gli avversari saranno sempre i soliti: Rafael Nadal e Novak Djokovic. Contro lo spagnolo Thiem ha perso le scorse due finali dello Slam transalpino e visto quanto accaduto agli Internazionali d’Italia, dove il maiorchino è stato sconfitto ai quarti di finale da Diego Schwartzman, l’austriaco potrebbe pensare che è arrivato il momento di superare la sua “bestia nera”. Il campione serbo, dopo la squalifica agli US Open, ha rimesso tutto in ordine trionfando al Foro Italico.

Per stessa ammissione del numero 3 del ranking ATP sono loro gli avversari da battere. Thiem, però, potrà contare sulle sue grandi qualità sia tecniche che fisiche che negli ultimi anni sono venuti a galla prepotentemente. L’aspetto che, però, deve necessariamente cambiare è quello della gestione dei momenti chiavi durante le sfide decisive.

Anche nella finale giocata agli Australian Open l’attitudine e l’abitudine di Djokovic di giocare partite importanti ha fatto la differenza. Ecco che il trionfo ottenuto a Flushing Meadows potrebbe risultare determinante per consentirgli di acquisire quella fiducia in sé stesso che a volte è mancata. Thiem è ormai un tennista maturo, da quasi quattro anni è stabilmente nella top-10 del mondo ed è pronto a raccogliere l’eredità dei “Big 3”.

Foto: Lapresse