Quali corse saranno in contemporanea al Giro d’Italia: Liegi, Fiandre, Roubaix, Vuelta e non solo… Il calendario completo

Il mese di ottobre sarà davvero di fuoco per il ciclismo, il calendario sarà intasatissimo in questa prima parte di autunno e non ci sarà un attimo di respiro. Non vi sembrerà neanche di essere in questo periodo dell’anno, anche perché ci saranno tutti gli appuntamenti storicamente collocati tra aprile e maggio, eccezionalmente rinviati di cinque-sei mesi a causa dell’emergenza sanitaria. I riflettori saranno puntati sul Giro d’Italia 2020, in programma dal 3 al 25 ottobre: si partirà con una cronometro in Sicilia, poi si risalirà lo Stivale fino a Milano, attraversando tantissime salite impegnative e affrontando ben tre prove contro il tempo.

La Corsa Rosa, però, dovrà fare i conti con tantissime contemporaneità: in occasione delle quattro domeniche di gara, infatti, andranno in scena anche le grandi Classiche del Nord. Oltre alla Amstel Gold Race (11 ottobre), ci saranno ben tre Monumento: Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), Giro delle Fiandre (18 ottobre), Parigi-Roubaix (25 ottobre). E proprio il 25 ottobre è già segnato sulle agende di tutti gli appassionati, perché sarà il maxi giorno del ciclismo: in contemporanea si disputeranno l’ultima tappa del Giro d’Italia, la sesta frazione della Vuelta di Spagna (al via il 20 ottobre) e appunto l’Inferno del Nord. La prima corsa dopo i Mondiali di Imola sarà il breve BinckBank Tour (29 settembre-3 ottobre), il 30 settembre è prevista la Freccia Vallone. Di seguito il calendario del ciclismo internazionale a ottobre 2020.

CALENDARIO CICLISMO OTTOBRE 2020:

29 settembre – 3 ottobre BinckBank Tour

30 settembre Freccia Vallone

3-25 ottobre Giro d’Italia

4 ottobre Liegi-Bastogne-Liegi

7 ottobre Freccia del Brabante

10 ottobre Amstel Gold Race

11 ottobre Gent-Wevelgem

11 ottobre Parigi-Tours

18 ottobre Giro delle Fiandre

20 ottobre – 8 novembre Vuelta di Spagna

21 ottobre Brugge-De Panne

25 ottobre Parigi-Roubaix

28 ottobre – 1 novembre Giro di Sardegna

Foto: Valerio Origo