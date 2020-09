Programma F1, orari e tv GP Russia 2020: palinsesto Sky e TV8 25-27 settembre

Siamo ormai ai nastri di partenza del decimo appuntamento stagione per quel che riguarda il Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo la tappa del Mugello il Circus si sposta a Sochi, per il Gran Premio di Russia. Siamo pronti per la settima edizione della gara sulle sponde del Mar Nero, con i sei precedenti vinti sempre e solo dalla Mercedes, quattro volte da Lewis Hamilton e una a testa da Nico Rosberge e Valtteri Bottas.

Ci sono ampie chance che anche in questa occasione saranno le Frecce nere a dettare leggere, con l’inglese che si avvicina sempre più al suo settimo titolo iridato, mentre gli avversari dovranno rimboccarsi le maniche per puntare a salire sul podio. In casa Ferrari si annuncia un ennesimo weekend complicato, su una pista che richiede potenza e maneggevolezza in curva. Due aspetti che latitano ampiamente sulla SF1000.

IN TV – Il Gran Premio di Russia 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP RUSSIA 2020 – F1

Venerdì 25 settembre

10.00-11.30 Prove libere 1

14.00-15.30 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00-15.00 Qualifiche

Domenica 27 settembre

13.10 Gran Premio di Russia

Foto: Lapresse